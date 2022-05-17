Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шаблий
    Сколько у них сборщиков денег? Все собирают,кто-нибудь видел результат от их деятельности. А свои ,личные деньги, где...Шевченко встретил...
  • Петр Березин
    Бах, Бух, -пошел Нах.  Где было твое олимпийское перемирии, когда Донбасс, бомбили 8 лет?Бах об отстранени...
  • Елена Максимова
    а кто это?Кирилл Дементьев:...

Капитан «Вегаса» Стоун, скорее всего, перенесет операцию на спине. Он должен быть готов к старту сезона

Капитан «Вегаса» Марк Стоун, скорее всего, перенесет операцию на спине. Об этом сообщил генменеджер «Голден Найтс» Келли МакКриммон.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх