Вечерний Новосибирск

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Полуголый новосибирец с подбитым глазом обвинил врачей в насилии

Полуголый новосибирец с подбитым глазом обвинил врачей в насилии

Неадекват напугал персонал и посетителей хирургического отделения одной из больниц Новосибирска. В ночь на пятницу, 4 июля, мужчина оказался в приемном покое в крайне неприглядном виде: из одежды — лишь спортивные брюки, а под глазом большой фингал.

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