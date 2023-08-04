Полуголый новосибирец с подбитым глазом обвинил врачей в насилии

Неадекват напугал персонал и посетителей хирургического отделения одной из больниц Новосибирска. В ночь на пятницу, 4 июля, мужчина оказался в приемном покое в крайне неприглядном виде: из одежды — лишь спортивные брюки, а под глазом большой фингал.