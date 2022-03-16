Сенатор Тед Круз: «Кайри Ирвинг, приезжай в Хьюстон. У нас ты сможешь играть»

Сенатор США от штата Техас Тед Круз высказался о ситуации с Кайри Ирвингом в «Бруклине» и пригласил звездного разыгрывающего в «Хьюстон».

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