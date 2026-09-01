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Гренландия потеряла 173 млрд тонн льда за сезон — что говорят учёные

Гренландия потеряла 173 млрд тонн льда за сезон — что говорят учёные

Ледяной щит Гренландии сокращается 30-й год подряд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на специалистов Национальной геологической службы Дании и Гренландии (GEUS).

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