Гренландия потеряла 173 млрд тонн льда за сезон — что говорят учёные

Ледяной щит Гренландии сокращается 30-й год подряд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на специалистов Национальной геологической службы Дании и Гренландии (GEUS).
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