Забайкалье сможет регулировать работу «наливаек» в жилых домах

Власти Забайкалья смогут с 1 апреля закрывать «наливайки» или ограничивать время работы. Речь идет о точках розничной продажи слабоалкогольных напитков, открытых в жилых домах и на прилегающих к ним территориям, сообщается на сайте краевого парламента.