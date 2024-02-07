Забайкалье сможет регулировать работу «наливаек» в жилых домах

Власти Забайкалья смогут с 1 апреля закрывать «наливайки» или ограничивать время работы. Речь идет о точках розничной продажи слабоалкогольных напитков, открытых в жилых домах и на прилегающих к ним территориям, сообщается на сайте краевого парламента.
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