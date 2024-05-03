По сети широко разлетелся фейковый скриншот GTA 6 GTA 6, безусловно, является одн...

По сети широко разлетелся фейковый скриншот GTA 6GTA 6, безусловно, является одной из самых ожидаемых игр, и поскольку Rockstar Games предлагает информацию об игре с максимальной скупостью, фанатам приходится полагаться на утечки, чтобы узнать что-то об игре и удовлетворить свое желание чего-то… источник.