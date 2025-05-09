«Ельцин-центр» осквернил День Победы: приглашен «заукраинец» - нобелевский лауреат, обвинивший СССР в разжигании мировой войны

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Сопредседатель общества «Мемориал»* Ян Речицкий называет Сталина "военным преступником", которого надо было судить в Нюрнберге.

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Комментарии
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A
Andrey
И долго этто здание будет напоминать о предателе и вредителе?
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3 час.
виктор матвеев
Какой был Ельцин такой и ельцин-центр, непонятно одно какой, в этой ситуации наш президент, на мой взгляд очень бледный.
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2 час.
ВМ
Вениамин Мельников
на данный момент нет такой личности и в обозримом будущем не предвидится. Есть АП,в который обратился А.Жога, прилетел  в ельцин центр кто? Абрамович.
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1 час.
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