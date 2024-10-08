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Екатеринбург и мир

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Всероссийский детский творческий конкурс «Лапки в порядке» Заявки принимаются 08 октября 2024 года до 23:59 по московскому времени.

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