Юрий анин

Сейчас наступает время "Х". Время Предавать. Время реализовывать накопленный на коллег и начальство компромат. Время Большого Слива. Зелебобик будет подпускать фуньку под Залужного. Как возможного соперника... Залужный будет стараться нагадить в шаровары шефу. Не Валере же отвечать за провал контрнаступа... Ответит укрофюрер - непрофессионал сраный. Вся остальная шелупень будет валить все на покойного шефа. Он, гнида заставлял их воровать и отбирал практически все... И только Вова Зе будет лежать и вонять потихоньку, безучастно взирая на небеса лиловым потухшим глазом... Под безутешные вопли Олёны Кияшки. Источник: https://wpristav.su/news/pervyj_raz_drama_vtoroj_raz_fars_sravnivaem_gitlerovskuju_germaniju_i_zelenskuju_ukrainu/2023-11-17-108754?utm_referrer=mirtesen.ru&utm_campaign=transit&utm_source=mirtesen&utm_medium=news&from=mirtesen