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  • leonid
    Этот "контрнаступ" поведёт сам "генералисимус" Зеленский-Комикадзе с шашкой наголо впереди своего войска.Бойня-2024. Зелен...
  • leonid
    Ещё одно говно выступило.Глава МИД Банглад...
  • Юрий анин
    Сейчас наступает время "Х". Время Предавать. Время реализовывать накопленный на коллег и начальство компромат. Время ...Первый раз драма,...

Первый раз драма, второй раз фарс. Сравниваем Гитлеровскую Германию и Зеленскую Украину…

Первый раз драма, второй раз фарс. Сравниваем Гитлеровскую Германию и Зеленскую Украину…

Поражает совершенно жесткий алгоритм развития этих двух субъектов. Один в один. При этом исполнители кардинально разные.

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Комментарии
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Юрий анин
Сейчас наступает время &quot;Х&quot;. Время Предавать. Время реализовывать накопленный на коллег и начальство компромат. Время Большого Слива. Зелебобик будет подпускать фуньку под Залужного. Как возможного соперника... Залужный будет стараться нагадить в шаровары шефу. Не Валере же отвечать за провал контрнаступа... Ответит укрофюрер - непрофессионал сраный. Вся остальная шелупень будет валить все на покойного шефа. Он, гнида заставлял их воровать и отбирал практически все... И только Вова Зе будет лежать и вонять потихоньку, безучастно взирая на небеса лиловым потухшим глазом... Под безутешные вопли Олёны Кияшки. Источник: https://wpristav.su/news/pervyj_raz_drama_vtoroj_raz_fars_sravnivaem_gitlerovskuju_germaniju_i_zelenskuju_ukrainu/2023-11-17-108754?utm_referrer=mirtesen.ru&amp;utm_campaign=transit&amp;utm_source=mirtesen&amp;utm_medium=news&amp;from=mirtesen
Первый раз драма, второй раз фарс. Сравниваем Гитлеровскую Германию и Зеленскую Украину…
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