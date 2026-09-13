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Военное обозрение

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Более 900 дронов за сутки: противник не снижает интенсивности атак вглубь России

Более 900 дронов за сутки: противник не снижает интенсивности атак вглубь России

Суточная и ночная сводки описывают разные интервалы работы ПВО. Географию ведомство раскрыло для ночного налёта, затронувшего регионы от приграничья до Поволжья и акватории трёх морей.

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