Многодетная семья героя СВО из Приморья получила долгожданное жилье благодаря помощи Антона Волошко

В Приморском крае многодетная семья Владимира и Екатерины Чумандровых, воспитывающая шестерых детей, получила новую квартиру после обращения к председателю ЗС ПК Антону Волошко, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.