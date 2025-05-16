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Многодетная семья героя СВО из Приморья получила долгожданное жилье благодаря помощи Антона Волошко

Многодетная семья героя СВО из Приморья получила долгожданное жилье благодаря помощи Антона Волошко

В Приморском крае многодетная семья Владимира и Екатерины Чумандровых, воспитывающая шестерых детей, получила новую квартиру после обращения к председателю ЗС ПК Антону Волошко, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.

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