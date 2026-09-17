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"Мерзость и предатель": Мендель раскрыла правду о Зеленском, удары по Киеву. Хроника на утро 17 сентября

"Мерзость и предатель": Мендель раскрыла правду о Зеленском, удары по Киеву. Хроника на утро 17 сентября

Запад на перепутье: то обещает скорый мир, то — вековую войну или третью мировую. На этом фоне экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель называет его "мерзостью" и "угрозой украинскому суверенитету", признавая: Киев сам настаивал на продолжении войны .

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