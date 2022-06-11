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Валерий Сысоев: «Со стороны МОК происходит форменное хамство. Команда беженцев может выступать, а российские атлеты этого права лишены»

Член президиума исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) Валерий Сысоев прокомментировал отстранение российских спортсменов от международных турниров.

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