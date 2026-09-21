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Итоги выборов‑2026: Новый состав Госдумы и главная неожиданность кампании

Итоги выборов‑2026: Новый состав Госдумы и главная неожиданность кампании

"Единая Россия" получает рекордное количество мест в Госдуме за всю историю участия партии в парламентских выборах.

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Новый комментарий от пользователя
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Leon D

Т.е. ни демократии, ни плюрализма. Есть правящая партия, которая может принимать нужные ей решения и отклонять не нужные ей.
Остальные партии-сателлиты не имеют значения. Они только зарплату получают из бюджета лишь за то, что они есть. А, ну и за нажитие нужных кнопок на заседаниях.