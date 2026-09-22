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Владимирские новости

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В Кольчугино ДПС прострелили колёса иномарки пьяного водителя

Водитель, создававший угрозу другим участникам движения, проигнорировал требование об остановке и продолжил движение в сторону Владимира.

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