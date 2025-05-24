Минобороны: силы ПВО России сбили самолёт МиГ-29 ВСУ

Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили самолёт МиГ-29 ВСУ, передаёт Минобороны России. «Средствами противовоздушной обороны сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины», — говорится в сводке ведомства.
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