В Москве задержаны два таджикских "зайца", напавших на контролера в автобусе. Не хотят платить ни в какую!

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Василий Небендзя

В Википедии про отца Алины Кабаевой написано: «Мара́т Вазихович Каба́ев (тат. Марат Вазыйх улы Кабаев; род. 27 мая 1961, Узун, Сурхандарьинская область) — советский и узбекистанский футболист. Мастер спорта СССР. С февраля 2017 года возглавляет созданную им Международную ассоциацию исламского бизнеса (МАИБ), открытие которой произошло 16 февраля 2017 года в Москве. На мероприятии был подписан меморандум о сотрудничестве между МАИБ и Исламским банком развития (Саудовская Аравия).» МАИБ совместно с духовным управлением мусульман России (ДУМ РФ) принадлежит система сертификации «Халяль» в России. Вот ради чьих финансовых интересов проводится государственная политика по демографической и миграционной исламизации России и превращения её в исламский халифат! Марат Кабаев кроме узбекского паспорта недавно получил паспорт Турции за значительный финансовый вклад в её экономику. Марат Хуснулин, главный лоббист заселения России мигрантами – исламистами из Сразии и Закавказья, является давним партнёром Кабаева по бизнесу.