Кем был бы Путин, если бы не было революции?

Любопытно, однакоПолитикаКем был бы Путин, если бы не было революции? автор - Паренек из Сан-Франциско. "Старый Мазай разболтался в сарае". Н.А. Некрасов.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександрПолный дурак писал сию заметку.ВПВячеслав ПронинПросто дешевый,ангажированный провокатор рассчитывающий на аудиторию его уровня...SeveryaninКакой-нибудь бандеровец из Канады. Их там как грязи.Леонид АлексеевАвтор этой глупой малявы не просто долбоёб!Он-Долбоёбище!!!ЛЮДМИЛА ХРАМОВАНадо у этого "ПРАВДОРУБА" спросить, кем бы он стал и дожил бы до нашего времени.РАИСА То (К-а)Когда, наконец комментарии будут аргументированы, а не просто "обзывалки" Сам Путин говорил: "кто как обзывается, сам так называется"Леонид АлексеевКогда перестанут публиковать подобный бред сумасшедшего,а сами статьи станут содержательнее,тогда и ответы на них будут более аргументированы!А на подобную дурь можно ответить такой же дурью!!ЛЮДМИЛА ХРАМОВАЧто касается В.В. ПУТИНА, это один из "народных алмазов", которых родит РУССКАЯ ЗЕМЛЯ. Вышли мы все из "НАРОДА", но каждый построил свою жизнь не по указке. Не надо охаивать дореволюционную Россиию. При В.В. Путине РОССИЯ СТАЛА мощной страной, с боеготовной армией и флотом. Вспомните, какие льготы имели ваши родители в СССР.Валер КрюковОн был на перепутье, с одной стороны ельцин и с другой стороны Рохлин и можно поставить вопрос так, что было бы с ним, если бы он встал на сторону второго, который бы и победилЛЮДМИЛА ХРАМОВАИстория не терпит сослагательного наклонения. У всех всегда есть выбор. Будьте уверены, он нникогда бы не "затерялся", поскольку к хорошему образованию и физической форме у него есть честь, совесть и достоинство.VGVasily GolovФранция празднует ежегодно День взятия Бастилии.Это Революция.МаркТвен понятия не имел о революции и ее последствиях. Кромвель революционер?Памятник в Лондоне ему,не далеко от парламента. Гражданская война для одной части США революция,другой защитная реакция. Сколько трупов Марк Твен не подсчитал.Россия революция 1905г и что она дала России?Расстрелы. Чем была бы Российская империя,не будь революции 1917г в феврале и октябре?Не выжила бы империя после Первой мировой войны. Союзники разделили бы ее на части.Юра МедведевЧто-то празднующих,сегодня,не видно.Ингерман Ланскаяа это массовое гуляние на 7 ноябряГусЕнаПандемияИИринаПутин -"счастья баловень безродный ", как писал Пушкин о Меншикове . Путина ,как Анну Иоанновну ,олигархи вытащили на российский престол .СергейПомните революционную песню..."Кто был не кем, тот станет всем"...Это давала Революция.. А нынешняя контрреволюция...сделала и делает все наоборот..Ответ очевиден...ГусЕнаНу и кем ты не мтал? Космонавтом? Олигархом? Ума не хватило?Александр КондаковПутин хрен с ним, а вот кем был бы Ты -тупой писака, думаю сдох бы при рождении!!, если б Путин не дал твоей мамке пособие- работать- Ты как все чмошники не желаешь? может -ТЫ дебил построил свечной заводик или открыл сапожную мастерскую= и почему Путин должен тебя кормитьТомара ТычковаА что тебя так заботит, продавший свою Родину паренек из сан-франциско? Тебе дорог Марк Твен, а мне Путин. Что ты лезешь в нашу страну, что тебе неймется,что у тебя свербит? Сиди в своей новообретенной родине и сопли жуй, а к нам не лезь, лучше смотри, кто у нас правит страной, на сегодняшний день это маразматик, падающий с трапа и засыпаюший на каждом шагу. А мы как-нибудь и без сопливых разберемся, кого нам выбирать в президенты и насколько. Или под маской этого"заботливого паренка" прячется очередной иностранный агент, продажный либерал, азартно страрающийся напакостить россиянам в угоду своим спонсорам из американского посольства?Александр Кондаковтомка, ты чо пьяная, это я против ПУтина, опохмелься - я 100% за Путина!Татьяна Браун"Паренек из Сан-Франциско" явный неуч и дурак.Михаил МарсЧто за бред? Автор показывает полное незнание истории Российской Империи. Кем был Ломоносов? Кем были предки Ленина? Или автор не знает, как из крепостных становились дворянами? Но в 1861 году и право крепостное отменили. Что за паника в речах у доморощенного революционЭра?!валентин кМОЛОДЦЫ..хоть на одном сайте нашел хорошие отзывы о своем президенте.......в инете дебилов хватает и данный писЯка один из них.. не ошибусь если он сидит на дотации навального такого же дебила.. и вообще надо модерировать сайт чтоб писЯки такого рода не появлялись тутАлександр Кондакова зачем мы что их боимься, просто их мнение надо направить в наше руслоЮрий DedОпять этот из санфранициска не живший с России и дня .ЕНевгений начистолько дебил или провокатор мог написать эту глупость!Виктор Козодоевмолодец написал все точно, не в бровь , а в глазОльга КожемякинаКозлодоев, я тебе уже как-то порекомендовала коз доить, а не смешить людей своими высерами. Клоун!Ингерман Ланскаяон козла доевВиктор КозодоевКем был, ответ один Пустое ничегоАлександр КловоПустое оно и в Африке пустое...Игорь ВасилевскийВ 91 произошла не революция, а контрреволюционный откат, в результате чего средства производства перешли из собственности государства в руки назначенных быть богатыми и приближенным к эльцинской власти, а механизм перераспределения национальных богатств... короче, его больше нет. Для особо ретивых, но неумных - проанализируйте персональный состав высшей власти и прежнее местонахождение ее представителей. Окажется, что самые умные в СССР проживали в Ленинграде и служили в разных силовых структурах... Не было бы Октябрьской революции 1917г, не было бы расцвета и вхождения во власть представителей Питера. Ибо... не было в правительстве Керенского выходцев из разночинства и прочих низких (по той градации!!) сословий. Так что... Все мы родом из октября 1917 годаИнгерман Ланскаяв 91- м произошёл возврат России на СВОЙ путь - путь Свободы, путь Развития, Русский Путь!!!Alexandr Korotkovв 91м произошло возвращение крепосничества. возвращение элитарности образования и медицины.Ингерман Ланскаякрепостничество - это закрепление людей за определённым хозяином, определённой территорией, без права изменения этой крепости. На Руси отмены крепостного права были ДВЕ - в 1861-м и в 1991-м.... а медицина и образование на крепостное право ну, НИКАК не налезает - глобус не тотAlexandr KorotkovДико извиняюсь, но если бы Вы знали историю то такую дичь не писали бы в 1861 году крестьян не освободили. Посмотрите в большой советской энциклопедии что такое ипотека. так вот крестьян вроде освободили и тут же на них навесили кредит на участок земли. причем участок этой земли выдавал барин которому они принадлежали и выкупало его у барина гос-во, т.е. ипотеку крестьяне должны были империи. так вот к 1905 году смогли расплатиться чуть меньше половины. так вот ипотека это тоже крепостничество, только иными методами. у людей в СССР ипотеки не было, а в РФ ипотека есть. так что в 1991году вернули крепостничество.Ингерман Ланская..это называется малограмотное савейскае словоблудие..... История а-ла по-савейски - это лапша на уши совков.... да и экономически подавляющее савейских были безграмотны - вы тому примерИнгерман ЛанскаяУУ, да вы , оказывается , и не сайскага разлива. Вы, деточка, Егешник... так вот откуда такой поток глупости.... Тогда вам, дитятко, на детские сайты - мульт-тараканов гонят, а не с взрослыми беседовать , особенно на темы, в которых вы абсолютный профан... совдепия для вас, как куликовская битва с ганибаломАристов Игорь МихайловичНе было бы гражданской войны в России, многолетней борьбы за власть, миллионов погибших людей от репрессий, войны Германии и России, разрухи... не было бы СССР и его гибели... Может быть не было бы и этого автора-паренька, стесняющегося назвать свою фамилию, и не было бы этой дурацкой статьи...ИванВ лучшем случае, Портфеленосцем в свите СобчакаНадежда ЧеркасоваХватит фигню писать: Путин спас Россию, не позволил ей скатиться в пропасть, он любит Россию, чтобы все считались с ней, великой.абрам вербинкем бы он был при царе?Тамара ФроловаЭто автор был бы в лучшем случае дедом МазаемЕлена КозловаВ лучшем случае был бы не просто малограмотным, как сейчас. А полностью неграмотным, отчего мы были бы счастливы!Ddemyr150648Мне очень жаль, что нашей несчастной страной столько лет правили жидо-масоны-коммуняки. Всех бы их к стенке, борцов за народное счастье. Их выкормыши и мутанты правят нами сейчас.ГусЕнаВерефка тебе может помочь.Ddemyr150648Я лично ни за какие коврижки в коммунизмию возвратиться не желал бы. Но мы так и остались страной терпил и во многом - рабов. Впрочем, все остальные - не лучше. Просто нашим правителям наше людское стадо настолько безразлично, что оно им расплачивается при каждом удобном случае. А народ молчит. Хотелось бы, чтобы Европа хлебнула проблем: вот нам и будет исторический пример: хватит ли там сил восстать и оказать сопротивление. И должно ли нам продолжать жить в скотском состоянии.Юрий КолобродовЗа вами уже выехали. Собирайтесь!ГусЕнаВытравливай из себя раба.Жумабек ДильтаевУ Омара Хайяма есть такие слова : ,,Чем ниже человек душой, тем выше он задирает нос, он носом тянется туда, куда душою не дорос".Жумабек ДильтаевСейчас появилось много таких, кто ничего полезного не сделал для страны, да собственно даже для самого себя, но старается принизить Путина.абрам вербина начальник очень старается принизить то Великое и полезное, что сделали для страны Ленин и Сталин.Vladimir OsheschkoИнтересная тема. С его способностью мимикрировать, он выплыл где-нибудь приказчиком. Потом, женившись на дочери своего патрона, стал купцом какой-либо гильдии. А там уж и до руководства гильдией рукой податьАлександр ДенисовХа, да если бы не Собчак и рыжий Толик, был бы ВВП "вратарём", в каком нибудь шалмане двери открывал. Там много бывших.вага карлитоСправедливо кем бы мы были все не будь социализма при котором лично я был рожден учился жил работал! Вопрос интересен не потому что нам никогда не узнать кем бы мы были а тем что нормальный человек должен испытывать к тем временам к тем людям по крайней мере уважение! Они многое сделано они победили в ВОВ они построили базис на котором хотим мы того или нет мы стоим! Так что отрываться от того времени не стоит хотя это очень н6е нравиться жирующим! Страх что все отнимут велик!ЕКЕвгений КазанцевОн хитрый приспособленец. Скорее всего был бы солдафоном, в последствие выслужившимся до капрала, или стал бы казаком, разгонявшим нагайкой бунтовщиков - полицай.Елена КозловаВсе недотепы и неудачники, как и автор-чмо, высветили причину своей изпоганенной жизни?абрам вербина ты, быдла, удачлива в качестве трольки?ГусЕнаА ты в качестве вонючего козла?WWaleryГлупое название темы и сам текст, не говоря про варианты голосования. Что значит кем был бы? Ответ в следующем - Был ли В. Путин не свершись революция? Не вопрос - погибло бы на фронтах Первой Мировой войны еще пара миллионов русских, и сдали бы Санкт-Петербург во вторую Мировую войну - не свершись Октябрьская Революция?Комментировать
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