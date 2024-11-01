Диетолог Мартинес: Обезжиренное молоко не дает чувства сытости

Диетолог Мариан Гарсия Мартинес в Instagram* предупредила о вреде обезжиренного молока. По словам врача, при употреблении такого молока человек не получает длительного чувства сытости, поэтому рискует в течение дня съесть больше обычного.
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