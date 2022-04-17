Энтони Эдвардс и Джа Морэнт вошли в историю плей-офф

Форвард «Миннесоты» Энтони Эдвардс и разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт вошли в историю плей-офф НБА, как первые игроки 22 лет и младше, которые набрали по 30+ очков в одном матче, выступая за разные команды.
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