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Энтони Эдвардс и Джа Морэнт вошли в историю плей-офф

Энтони Эдвардс и Джа Морэнт вошли в историю плей-офф

Форвард «Миннесоты» Энтони Эдвардс и разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт вошли в историю плей-офф НБА, как первые игроки 22 лет и младше, которые набрали по 30+ очков в одном матче, выступая за разные команды.

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