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В результате стрельбы в американском Сиэтле погибли три человека

В результате стрельбы в американском Сиэтле погибли три человека

В городе Сиэтл, расположенном в американском штате Вашингтон, произошли несколько перестрелок. Согласно последней информации полиции, в результате случившегося погибли три человека.

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