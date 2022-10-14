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«МЮ» спасся на 93-й минуте, у Роналду не идет в ЛЕ, в Катаре ЛГБТ-фанатам разрешат держаться за руки, конец серии СКА, эмир Катара поблагодарил Путина за помощь с ЧМ и другие новости

«МЮ» спасся на 93-й минуте, у Роналду не идет в ЛЕ, в Катаре ЛГБТ-фанатам разрешат держаться за руки, конец серии СКА, эмир Катара поблагодарил Путина за помощь с ЧМ и другие новости

Доброе утро! Начинаем пятницу вместе с нашим дайджестом ☀️ 1. «МЮ» долго не мог взломать оборону «Омонии» в матче Лиги Европы, но на 93-й минуте затащил Мактомини.

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