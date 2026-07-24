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ReliableTableQA: нейросеть научилась проверять надёжность ответов из таблиц с помощью всего 200 примеров

ReliableTableQA: нейросеть научилась проверять надёжность ответов из таблиц с помощью всего 200 примеров

Исследователи из неопределённой группы (arXiv:2607.20537) разработали фреймворк ReliableTableQA, который позволяет нейросети (LLM) определять не просто, можно ли ответить на запрос к таблице, а является ли сам computed answer статистически осмысленным.

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