ReliableTableQA: нейросеть научилась проверять надёжность ответов из таблиц с помощью всего 200 примеров

Исследователи из неопределённой группы (arXiv:2607.20537) разработали фреймворк ReliableTableQA, который позволяет нейросети (LLM) определять не просто, можно ли ответить на запрос к таблице, а является ли сам computed answer статистически осмысленным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии