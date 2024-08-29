МВД: количество нелегалов в России превысило 630 тысяч человек

В МВД подсчитали, что в России на незаконных основаниях находятся 630 тыс. мигрантов. Статистику озвучили представители ведомства на совещании правительственной комиссии по миграционной политике под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.