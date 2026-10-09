iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

«МегаФон» разогнал отечественную базовую станцию Yadro до 800 Мбит/с в сети LTE

«МегаФон» разогнал отечественную базовую станцию Yadro до 800 Мбит/с в сети LTE

Такой результат достигнут благодаря новому радиомодулю и программному обновлению Отечественная базовая станция Yadro BTS8100, развернутая в коммерческой сети «МегаФона», продемонстрировала на ИТ-форуме «Цифровые решения» рекордную для российских разработок скорость передачи данных в сетях LTE.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым