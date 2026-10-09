«МегаФон» разогнал отечественную базовую станцию Yadro до 800 Мбит/с в сети LTE

Такой результат достигнут благодаря новому радиомодулю и программному обновлению Отечественная базовая станция Yadro BTS8100, развернутая в коммерческой сети «МегаФона», продемонстрировала на ИТ-форуме «Цифровые решения» рекордную для российских разработок скорость передачи данных в сетях LTE.
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