«МегаФон» разогнал отечественную базовую станцию Yadro до 800 Мбит/с в сети LTE

Такой результат достигнут благодаря новому радиомодулю и программному обновлению Отечественная базовая станция Yadro BTS8100, развернутая в коммерческой сети «МегаФона», продемонстрировала на ИТ-форуме «Цифровые решения» рекордную для российских разработок скорость передачи данных в сетях LTE.