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Скучно: Трамп оценил выступление Камалы Харрис

Скучно: Трамп оценил выступление Камалы Харрис

Фото: cbsnews.com Бывший президент Дональд Трамп лаконично оценил дебютное интервью своей политической соперницы Камалы Харрис Экс-глава Белого дома Дональд Трамп коротко и емко прокомментировал первое телевизионное интервью вице-президента Камалы Харрис, своего оппонента в предстоящей президентской гонке.

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