Трамп договорился с Путиным по дизелю, Киев увидел выгоду для Кремля

Президент США объявил о договорённости с Владимиром Путиным по поставкам российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.
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