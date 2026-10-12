Левито сменила музыку к произвольной программе и будет выступать под «Шербурские зонтики»

Американская фигуристка Изабо Левито сменила сменила музыку к произвольной программе. Изначально она планировала кататься под музыку из «Пиратов Карибского моря», постановщиком программы выступил французский хореограф Бенуа Ришо.
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