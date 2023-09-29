В Генштабе нет планов проведения дополнительной мобилизации

В Генеральном штабе России нет планов проведения в стране дополнительных мобилизационных мероприятий, сообщил 29 сентября замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.
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