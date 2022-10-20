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Андрей Бочкарев: В поселении Филимонковское появится жилой комплекс с детским садом и школой

Андрей Бочкарев: В поселении Филимонковское появится жилой комплекс с детским садом и школой

Инвестор построит жилой комплекс с детским садом и школой в поселении Филимонковское Новой Москвы. Об этом в четверг, 20 октября, сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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