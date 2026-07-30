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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виталий Петров об аварии Сайнса и Пиастри: «Куда лез Оскар? Сам себе напридумывал проблем»

Бывший гонщик «Формулы-1» Виталий Петров разобрал столкновение пилота « Уильямса » Карлоса Сайнса , который был круговым, с Оскаром Пиастри из « Макларена » на Гран-при Венгрии.

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