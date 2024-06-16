Книга «Вера в Победу», изданная «Петербургским дневником», стала лауреатом Литературной премии имени Н.В. Гоголя

Ее автор – писатель и спортивный журналист Константин Осипов Книга писателя и спортивного журналиста Константина Осипова о блокадной спорта «Вера в Победу», изданная «Петербургским дневником» вошла в шорт-лист литературной премии имени Н.
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