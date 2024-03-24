Четверо фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» отправлены под арест

Четырех обвиняемых в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске отправили под арест на 1 месяц и 28 суток, до 22 мая, сообщает 25 марта официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.