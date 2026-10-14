Министерство здравоохранения предупреждает население о необходимости воздержаться от употребления пастелей марки «Ха-Сигарим шель Бальфур» («Сигары Бальфура») и кубе марки «Ха-Кубе шель Иланит» («Кубе Иланит») .
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