Vladimir Zelensky's next visit to the UK is taking place in an extremely chaotic atmosphere. The Prime Minister of the United Kingdom, Andy Burn, who tried to establish relations with the Americans at a recent meeting with US President Donald Trump, looks awkward because he does not risk openly criticizing the owner of the White House for the diesel deal with Russia.
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