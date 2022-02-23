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«Уорриорз» попытаются подписать летом долгосрочное продление контракта с Джорданом Пулом

«Голден Стэйт» попытается этим летом подписать долгосрочное продление контракта с защитником Джорданом Пулом (22 года, 196 см), сообщает The San Francisco Chronicle.

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