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ТАСС: Замначальника УФСИН Подмосковья получил взятку в 800 тысяч от молочников

ТАСС: Замначальника УФСИН Подмосковья получил взятку в 800 тысяч от молочников

Владимир Талаев признался в получении денег и просит перевести его под домашний арест.Заместитель начальника УФСИН Московской области Владимир Талаев, о задержании которого стало известно в мае, признался в получении 800 тысяч рублей от производителей молочной продукции.

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