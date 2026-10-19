Новое исследование артефактов, возраст которых составляет около 2200 лет, доказывает, что создание знаменитой Терракотовой армии первого китайского императора Цинь Шихуанджи было коллективным трудом не только взрослых мужчин, но и женщин с детьми младше 15 лет.
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