Против подозреваемого в ударе по Судже командира ВСУ завели дело

СК завел дело против подозреваемого в ударе по Судже командира ВСУ Карпуши Полковник ВСУ Ростислав Карпуша приказал подчиненным нанести ракетный удар по зданию школы-интерната в Судже, где находились мирные жители, заявили в СК.