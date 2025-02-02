Против подозреваемого в ударе по Судже командира ВСУ завели дело

СК завел дело против подозреваемого в ударе по Судже командира ВСУ Карпуши Полковник ВСУ Ростислав Карпуша приказал подчиненным нанести ракетный удар по зданию школы-интерната в Судже, где находились мирные жители, заявили в СК.
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