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Удивительный дар: люди с каким знаком на руке отличаются от остальных

Удивительный дар: люди с каким знаком на руке отличаются от остальных

Удивительный дар: люди с каким знаком на руке отличаются от остальных Алёна Юрьева Нас окружает множество загадок, и одной из самых древних и увлекательных является хиромантия — искусство чтения судьбы и характера через линии на ладонях.

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