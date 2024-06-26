Удивительный дар: люди с каким знаком на руке отличаются от остальных Алёна Юрьева Нас окружает множество загадок, и одной из самых древних и увлекательных является хиромантия — искусство чтения судьбы и характера через линии на ладонях.
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