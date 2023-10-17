Юрий Антонов признался, что испытывает постоянные боли

78-летний композитор и певец Юрий Антонов редко выходит в свет. На днях артист впервые за долгое время появился на публике, посетив в Live Арене гала-ужин музыкальной премии «Виктория», учрежденной предпринимателем и поэтом Михаилом Гуцериевым.
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