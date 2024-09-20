Госдума предложила содержать детей до 23-х лет...

На днях депутаты от ЛДПР решили поддержать студентов за счёт их родителей.Дожили.Депутаты предлагают в судебном порядке назначать алименты родителям, которые добровольно не содержат студентов или которые против получения чадом высшего образования.
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