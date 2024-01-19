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В Госдуме заявили о поддержке Украины лидерами ЕС только на словах

В Госдуме заявили о поддержке Украины лидерами ЕС только на словах

Евросоюз поддерживает Украину уже только на словах. Как отметила «Известиям» 19 января первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, это происходит по причине осознания лидерами ЕС, что это идет в ущерб их странам.

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