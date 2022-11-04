Военное обозрение

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Стрелковая подготовка населения к защите страны

Стрелковая подготовка населения к защите страны

Фото: okean.org Сравнивая советскую систему доармейской военной подготовки молодёжи с сегодняшней, хочется спросить, а мы что, принципиально не собирались воевать вообще? Сравниваю, имея свой жизненный опыт, подготовку населения и возможности ранее, в период Великой и Гордой Страны и сегодня.

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