Александр Шлеменко: «Мы не знаем, как поступит UFC, когда российские бойцы будут драться в главных боях»

Российский боец Александр Шлеменко прокомментировал отстранение российских спортсменов от международных соревнований и позицию UFC по этому вопросу.

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