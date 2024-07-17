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«Они всё поняли»: На Западе рассказали о панике в ЕС из-за радикального решения по России

«Они всё поняли»: На Западе рассказали о панике в ЕС из-за радикального решения по России

Британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube рассказал о панике в Евросоюзе из-за радикального решения по России.

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Комментарии
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holms sherlok
Да ничего они не поняли......
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12 час.
E
Ed
Они понималку на ЛГБТ-задницу поменяли
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11 час.

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