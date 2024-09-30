Корабли РФ и КНР применили противолодочное и противовоздушное оружие

В Охотском море совместный отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) и Военно-морских сил (ВМС) Китая в ходе российско-китайского военно-морского учения «Бэйбу/Взаимодействие-2024» отработал задачи по противовоздушной и противолодочной обороне с практическим применением вооружения.