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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гончаренко о работе с Петросян: «Проблем много, но мы полны надежд и оптимизма. Сейчас ищем лед, где можно будет тренироваться»

Тренер Инна Гончаренко заявила, что при подготовке Аделии Петросян сталкивается с организационными проблемами.

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