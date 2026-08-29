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Тодд о переходе в «Металлург»: «Сильная команда, играющая на победу – за этим я и приехал. Хочу пройти победный путь в плей-офф до конца. Было непросто решить не возвращаться в «Ак Барс»

Нападающий Нэйтан Тодд поделился мыслями о переходе в « Металлург » после проведенной второй части прошлого сезона в « Ак Барсе ».

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