Беженка заявила о взрывавших дома с мирными жителями бойцах ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) подрывали дома с мирными жителями в подвалах. Об этом сообщила пожелавшая сохранить анонимность беженка из Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР), ее слова приводит РИА Новости.