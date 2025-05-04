Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) подрывали дома с мирными жителями в подвалах. Об этом сообщила пожелавшая сохранить анонимность беженка из Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР), ее слова приводит РИА Новости.
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