Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 655 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Когда хищник нападает на людей его ликвидируют! А почему эта тварь так и продолжает убивать людей и получает гарантию...Зеленский обвинил...
  • Evgenija Palette
    Он никогда другую политику и не исповедовал... ОДНА  КОНЮШНЯ...Аналитик заявил о...
  • Евгений Рудаков
    Дурдом... Что о Путине, что о Клячко, что... Ну, да, о нас.. Евг. Р-Р.Новости про Путина

Беженка заявила о взрывавших дома с мирными жителями бойцах ВСУ

Беженка заявила о взрывавших дома с мирными жителями бойцах ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) подрывали дома с мирными жителями в подвалах. Об этом сообщила пожелавшая сохранить анонимность беженка из Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР), ее слова приводит РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх